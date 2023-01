Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Hörstel (ots)

Am Montag (16.01.23) ist es gegen 07.10 Uhr auf der Westfalenstraße in Höhe des Einmündungsbereichs der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 30-jähriger Mann aus Ibbenbüren war mit seinem Fahrzeuggespann auf der Bahnhofstraße ortsauswärts unterwegs. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der mit einem weißen SUV die Bahnhofstraße vom Bahnhof kommend befuhr, bog nach rechts ab, um dem Straßenverlauf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ortskern zu folgen. Beim Abbiegen ragte er nach bisherigem Ermittlungsstand mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Es kam zum Kontakt mit dem Anhänger des Fahrzeuggespanns. Der Anhänger wurde im Bereich des Radkastens beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 EUR geschätzt. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zur Unfallzeit erhoffen sich die Beamten Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971-938-4215.

