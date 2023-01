Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Tatverdächtige wegen Raubdelikt auf Aldi-Markt in U-Haft

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei hat vier Personen ermittelt, die unter dem dringenden Tatverdacht stehen, den räuberischen Diebstahl auf einen Aldi-Markt Ende November vergangenen Jahres in Ibbenbüren begangen zu haben.

Die vier Männer im Alter von 20, 29, 37 und 54 Jahren sind im Dezember nach einer weiteren Tat in Beckum (Kreis Warendorf) festgenommen worden. Das Amtsgericht in Beckum ordnete U-Haft an. Diese dauert an. Einer der vier Männer ist im Kreis Lippe gemeldet, die anderen haben keinen festen Wohnsitz.

In Beckum wollten die Tatverdächtigen in einem Aldi-Markt Zigarettenschachteln stehlen. Dabei gingen sie wie folgt vor: Ein Täter lenkte den Kassierer ab, die anderen steckten die Schachteln ein. Der Diebstahl fiel auf, die Polizei wurde alarmiert. Die Vier wurden festgenommen.

Die Männer werden mittlerweile verdächtigt, für weitere Diebstähle unter anderem im Kreis Minden-Lübbecke und in Niedersachsen im Kreis Diepholz verantwortlich zu sein - teils unter Einsatz von Pfefferspray. Darüber hinaus geht die Polizei davon aus, dass sie auch den räuberischen Diebstahl auf die Aldi-Filiale am 29.11.22 in Ibbenbüren am Heidenturm verübt haben.

Auch dort kam damals ein Reizspray zum Einsatz, nachdem die Tatverdächtigen von einer Angestellten angesprochen worden waren. Denn die Männer steckten Zigarettenschachteln in ihre Rucksäcke, wollten diese aber offensichtlich nicht bezahlen. Ein Täter versprühte Pfefferspray. Die Angestellte sowie Kunden wurden getroffen. Von zehn Verletzten mussten fünf in Krankenhäusern behandelt werden. Die Täter flüchteten damals zu Fuß. Eine Fahndung durch die Polizei brachte keinen Erfolg.

Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Steinfurt nahm die Ermittlungen auf. In enger Zusammenarbeit mit anderen Polizeibehörden, in deren Bereich die Täter aktiv waren, sowie durch Zeugenaussagen wurden die vier Männer als dringend tatverdächtig identifiziert. Sie verübten nach derzeitigem Kenntnisstand als Diebesbande eine Reihe von Ladendiebstählen in mehreren Landkreisen.

Die Ermittlungen gegen die vier Verdächtigen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell