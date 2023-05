Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Sonntagabend in Untergruppenbach. Der 32-Jährige war gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße 1111 unterwegs, als er vermutlich zu schnell mit seiner Honda in eine Kurve fuhr und nach links von der Fahrbahn abkam. Am Fahrbahnrand kollidierte das Zweirad mit der Schutzplanke. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Schaden an seinem nicht mehr fahrbereiten Motorrad wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Das Zweirad musste abgeschleppt werden.

Ilsfeld: PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagvormittag in Ilsfeld. Der nun beschädigte Smart wurde von seinem Besitzer gegen 10.45 Uhr in der König-Wilhelm-Straße vor der Markthalle abgestellt. Als der Besitzer gegen 12.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Flüchtigen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in Heilbronn am Samstagnachmittag. Gegen 16.30 Uhr standen ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes und eine 36-Jährige mit ihrem VW nebeneinander an der roten Ampel an der Kreuzung Neckarsulmer Straße/Burenstraße. Der Mercedes-Fahrer hatte sich auf der mittleren der drei Fahrspuren eingeordnet, um geradeaus zu fahren. Die Frau stand auf der linken Spur, um nach links abzubiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhren beide Verkehrsteilnehmer los und die Fahrzeuge kollidierten kurz darauf seitlich miteinander, wobei Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro verursacht wurde. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass sie jeweils auf ihrer eigenen Spur geblieben wären. Daher werden zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neudenau: Drei verletzte Kinder nachdem Schaukel zusammenbrach

Drei Kinder wurden am Freitagnachmittag verletzt, als eine selbstgebaute Schaukel in Neudenau zusammenbrach. Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr im Rahmen eines Kindergeburtstags auf einem Gartengrundstück zwischen Neudenau und Siglingen. Die Holzkonstruktion brach plötzlich zusammen während sich die Kinder im Alter von 7, 8 und 9 Jahren darunter aufhielten. Der 9-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die Verletzungen der beiden jüngeren Mädchen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Wie es genau zu dem Unfall kam ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Bad-Friedrichshall: Wer hat den Pkw beschädigt? - Zeugen gesucht

Der Pkw eines 21-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag in Bad Friedrichshall beschädigt und der Verursacher flüchtete. Der Besitzer eines Mercedes stellte diesen gegen 15.30 Uhr auf dem Schotterparkplatz in der Friedrichshaller Straße ab. Als er wenige Minuten später zurückkam, bemerkte er einen Schaden von mehreren hundert Euro. Es war kein Verursacher mehr vor Ort. Eventuell entstand der Schaden auch kurz zuvor auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios ebenfalls in der Friedrichshaller Straße. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Ilsfeld: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Am Freitag gegen 15 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Ilsfeld einen Einbruch zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt. Die Täter machten sich an einem Garagenfenster sowie der Terrassentür zu schaffen, gelangten jedoch nicht in das Haus in der Bruckwasenstraße. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Talheim: Partyzelt in Brand geraten

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand in der Nacht auf Samstag beim Brand eines Zeltes in Talheim. Das Partyzelt war auf dem Vorplatz eines Restaurants in der Schozacher Straße aufgebaut und geriet aus bisher unbekannter Ursache gegen 23.45 Uhr in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Talheim gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Heilbronn: Frauen nach Betrugsversuch festgenommen

Zeugen meldeten am Mittwoch zwei Frauen, die gegen 14 Uhr versuchten gefälschte iPhones und Airpods an Berufsschüler in Heilbronn zu verkaufen. Aufgrund der Meldung fuhr eine Streife in die Sichererstraße und konnte dort die Frauen antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen wurden vermutlich gefälschte aber noch verpackte Airpods und iPhones aufgefunden und beschlagnahmt. Der Fachbereich Gewerbe- und Umwelt übernahm daraufhin die Ermittlungen. Die beiden Frauen wurden nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen, die die beiden Frauen am Mittwoch beobachtet haben oder mögliche Geschädigte des Betrugs wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn - Gewerbe- und Umwelt - unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

A6 / Erlenbach: Mit zwei Promille auf der Autobahn unterwegs

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Samstagabend einen VW Transporter der in Schlangenlinien auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg unterwegs sei. Durch Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg konnte das Fahrzeug gegen 23.45 Uhr schlangenlinienfahrend angetroffen und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille, weshalb dem 44-jährigen Fahrer im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Schlüssel beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell