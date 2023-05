POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Landkreis Heilbronn Bad Rappenau: Brand in Trafostation - hoher Sachschaden Am Samstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, brach in einer Trafostation in der Johann-Strauß-Straße in Bad Rappenau ein Brand aus. Dieser konnte von der Feuerwehr aus Bad Rappenau schnell gelöscht werden. Die Brandursache dürfte in einem technischen Defekt zu suchen sein. ...

