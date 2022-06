Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Verletzten

Hildesheim (ots)

Ein Vorfahrtsverstoß war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalles am Sonntag, gg. 11:00 Uhr in Sarstedt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 61-jähriger Mann aus Langenhagen mit seinem Citroen die Bergstraße in Richtung Wellweg. An der Kreuzung Ostertorstraße übersieht er den von rechts kommenden Peugeot eines 52-jährigen Sarstedters. Es kommt zur Kollision. Ergebnis waren 3 leicht verletzte Personen, konkret beide Fahrer und ein Beifahrer im Citroen, sowie ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

