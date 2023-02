POL-AC: Handyräuber verletzt das Opfer mit Pfefferspray

Aachen (ots) - Am Freitag (10.02.2023) hat die Polizei in der Zeit von 9 bis 18 Uhr Personen und Plätze in der City kontrolliert. Am Kaiserplatz konnten zivile Beamte zwei Drogendeals beobachten: Hinzugerufene uniformierte Polizisten trafen die Tatverdächtigen an, führten entsprechende Kontrollen durch und beschlagnahmten das Betäubungsmittel und Bargeld. Auch im ...

