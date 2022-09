POL-MTK: +++ Frontalunfall im Begegnungsverkehr mit 2 verletzten Personen

Hofheim (ots) - Die am Sonntagnachmittag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 78-jährigen Dame aus Hofheim am Taunus kann zurückgenommen werden. Die Dame wurde am Abend durch aufmerksame Passanten vor einem Lokal in der Hattersheimer Innenstadt unversehrt angetroffen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 ...

