Polizei Aachen

POL-AC: Einsatz in der Innenstadt: Zivile Polizisten beobachten Drogenhandel

Aachen (ots)

Am Freitag (10.02.2023) hat die Polizei in der Zeit von 9 bis 18 Uhr Personen und Plätze in der City kontrolliert.

Am Kaiserplatz konnten zivile Beamte zwei Drogendeals beobachten: Hinzugerufene uniformierte Polizisten trafen die Tatverdächtigen an, führten entsprechende Kontrollen durch und beschlagnahmten das Betäubungsmittel und Bargeld. Auch im Stadtgarten bestand bei einer Person der Verdacht des Drogenhandelns. Das Betäubungsmittel wurde auch hier beschlagnahmt.

Darüber hinaus zeigten die Polizisten in der Martin-Luther-Straße, in der Wespienstraße, am Adalbertsberg und im Umfeld des Einkaufszentrums "Aquis Plaza" Präsenz und führten Kontrollen durch. Insgesamt fertigten die Polizisten in diesem Rahmen unter anderem 10 Strafanzeigen und 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Damit reagiert die Polizei Aachen insbesondere auf die teils schweren Straftaten der vergangenen Wochen und zeigt Präsenz. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Auch in den nächsten Wochen werden weitere Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich durchgeführt. (kg)

