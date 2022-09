Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannter bedrängt Frau

Polizei sucht Zeugen (03.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Samstag gegen 6 Uhr hat ein unbekannter Mann eine Frau in der Bleichestraße bedrängt. Die Frau ging in Richtung Bertholdstraße und blieb an einer Fußgängerampel stehen. Dort näherte sich von hinten ein angetrunkener Mann und sprach sie an. Sie reagierte darauf nicht, überquerte die Kreuzung und ging weiter in Richtung Großherzog-Karl-Straße. Der Unbekannte folgte ihr und hielt sie auf Höhe des Hauses Nummer 12 am Arm fest. Die Angegriffene wehrte sich und es kam zu einem Gerangel, bei dem beide zu Boden fielen. Die Frau rief nach Hilfe und trat nach dem Unbekannten, der sie weiter bedrängte. Als ein durch die Hilferufe auf den Vorfall aufmerksam gemachter Zeuge zu Hilfe eilte, ließ der Angreifer ab und verschwand in Richtung Großherzog-Karl-Straße. Zu ihm gibt es folgende Täterbeschreibung: Etwa 20 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, athletisch, mittellange Haare mit Mittelscheitel, sprach mit ausländischem Akzent. Der Täter trug ein Hoodie um die Schulter, dunkle Jeans und ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck. Ein Zeuge verfolgte den Angreifer bei seiner Flucht. Die Kriminalpolizei bittet diesen Zeugen, sich bei ihr unter der Rufnummer 07721 601-0, zu melden. Auch weitere Beobachtungen und Hinweise zum Vorfall können unter dieser Telefonnummer gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell