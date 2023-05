POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Hettingen: Fahrzeugteile von Firmengelände gestohlen - Zeugen gesucht

Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats entwendete ein unbekannter männlicher Täter Fahrzeugteile von einem Firmengelände in Buchen-Hettingen. In den frühen Morgenstunden des 1. Mai und des 14. Mai überwand der Unbekannte den Zaun des Betriebsgeländes eines Autohauses in der Neuen Buchener Straße und stahl diverse Embleme, Blinker-Einheiten sowie Seitenschweller an mehreren auf dem Gelände geparkten BMW. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter oder dem Verbleib der gestohlenen Fahrzeugteile machen können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Billigheim: 17-Jährige bei Unfall verletzt

Schwer verletzt wurde eine 17-jährige Zweiradfahrerin am Montagnachmittag bei einem Unfall bei Billigheim. Die junge Frau war gegen 16.15 Uhr mit ihrer Honda auf der Landesstraße 527 von Billigheim in Richtung Sulzbach unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, in den Grünstreifen geriet und stürzte. Bei dem Sturz wurde die Jugendliche so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. An ihrer Maschine entstand wirschaftlicher Totalsachschaden.

Aglasterhausen: Opel beschädigt und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmorgen in Aglasterhausen und flüchtete anschließend. Der 67-jährige Besitzer eines Opel Meriva hatte diesen gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "Im oberen Tal" abgestellt. Als er nur 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06262 9177080 an den Polizeiposten Aglasterhausen.

