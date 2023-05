POL-VIE: Lkw-Fahrer ohne Führerschein aber unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Willich (ots) - Am Sonntag gegen 21.45 Uhr befuhr ein 19jähriger Pedelec-Fahrer aus Willich in Willich die Bahnstraße und wollte in Höhe Haus 99 von der Fahrbahn auf den Geh-Radweg fahren. Dabei stieß er gegen den Bordstein und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich derart schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. /UR (389) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr