POL-NE: Unbefugte verschaffen sich Zutritt zur Wohnung in Mehrfamilienhaus

Neuss (ots) - Am Dienstagnachmittag (07.03.), gegen kurz nach 17:30 Uhr, kam es an der Salzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war der 33 Jahre alte Mann aus Neuss mit seinem Zweirad auf nasser Straße in einer Kurve weggerutscht. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte er sich am Kopf und an den Händen. Er wurde vom Rettungsdienst zur ...

