Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei versuchte Einbrüche in Jüchen Stessen

Jüchen (ots)

Nachdem am Montag (06.03.) sich bereits mehrere Bewohner Jüchens aufgrund von Einbruchsdelikten bei der Polizei meldeten, wandten sich gestern (07.3) zwei weitere Geschädigte von versuchten Einbrüchen an die Polizei.

Unbekannte versuchten auch hier, vermutlich am frühen Montagmorgen, die Haustüren zweier Häuser der Broichstraße in Jüchen Stessen aufzuhebeln. Zwei Mal scheiterte der Täter an den verschlossenen Türen, sodass nur unschöne Hebelmarken zurückblieben, es aber nicht zum Einbruch kam.

Nochmals der Hinweis, dass die Täter in der Regel versuchen, die unversperrte Haustür aufzuhebeln, daher empfiehlt die Polizei: Lassen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen, sondern schließen Sie diese auch ab - am besten zweifach! Zudem kann Licht Ganoven abschrecken. Eine Montage von Leuchtmitteln und Bewegungsmeldern sollte möglichst außerhalb der Griffweite erfolgen. Unsere Experten für Einbruchschutz beraten Sie kostenlos. Hotline 02131 300-0. Im seltenen Fall der Fälle: Sollten Sie Einbrecher in Ihrem Haus bemerken, machen Sie durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Schalten Sie das Licht ein und lassen Sie Einbrechern Zeit, das Haus zu verlassen. Einbrecher werden gewöhnlich sofort die Flucht ergreifen. Stellen Sie sich Einbrechern nicht in den Weg. Informieren Sie so bald wie möglich die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell