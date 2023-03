POL-NE: Diebe stehlen weiß/ roten VW Multivan T6

Dormagen (ots) - Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr traten mehrere Täter auf eine am Boden liegende 29-jährige Dormagenerin in einem Linienbus ein. Die Tat ereignete sich, als die Dormagenerin versuchte, aus einem Linienbus an einer Haltestelle auf der Dr.-Geldmacher-Straße in Dormagen-Hackenbroich auszusteigen. Die Gruppe der Tatverdächtige drängte in den Bus, sodass die aussteigende Frau zu Boden fiel. In Folge ...

