Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Körperliche Auseinandersetzung in Linienbus

Dormagen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr traten mehrere Täter auf eine am Boden liegende 29-jährige Dormagenerin in einem Linienbus ein. Die Tat ereignete sich, als die Dormagenerin versuchte, aus einem Linienbus an einer Haltestelle auf der Dr.-Geldmacher-Straße in Dormagen-Hackenbroich auszusteigen. Die Gruppe der Tatverdächtige drängte in den Bus, sodass die aussteigende Frau zu Boden fiel. In Folge dessen traten die Personen mehrfach gemeinschaftlich auf die Dame ein.

Durch die Tritte verletzte sich die 29-Jährige am Bauch.

Sie musste zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

Die Tätergruppierung konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell