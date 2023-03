Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher unterwegs - Wer hat etwas beobachtet?

Meerbusch / Jüchen (ots)

Am Montag (06.03.) reichte Wohnungseinbrechern in Meerbusch ein Zeitfenster von 17:20 Uhr bis 19:15 Uhr, um sich über den Balkon Zutritt zu einem Haus am Rheinpfad zu verschaffen. Der oder die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Auch in Jüchen waren ungebetene Gäste unterwegs. Sie nutzten die frühen Morgenstunden, in der Zeit von etwa 5 Uhr bis 5:30 Uhr, um sich an den Eingangstüren von Häusern an der Bachstraße und an der Straße "Am alten Sportplatz" zu schaffen zu machen, gelangten aber in beiden Fällen nicht ins Innere. An der Straße "An der Burg" hatten Tatverdächtige mehr Glück. Dort verschafften sie sich Zutritt über die Hauseingangstür und durchwühlten die Räumlichkeiten eines Wohnhauses. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter ein Ölgemälde und eine Wanduhr.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell