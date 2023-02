Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus PKW

Rucksack aus Kofferraum entwendet

Geldern (ots)

Am Freitag (10. Februar 2023) gegen 20:50 Uhr war eine Frau auf der Bogenstraße gerade damit beschäftigt, den Kofferraum ihres Wagens auszuladen. Der Mitsubishi war auf der Garagen-Zufahrt abgestellt. Als die Frau mehrere Gegenstände ins Haus bringen wollte, schloss sie die Kofferraumklappe, verschloss den Wagen aber nicht. Sie kehrte kurz darauf zu dem Auto zurück und stellte fest, dass der Kofferraum wieder geöffnet war - aus dem Fahrzeug fehlte ein Rucksack, in dem sich unter anderem zwei Ski-Helme befanden. Die Frau meint, zur Tatzeit in der Nähe ihres Autos eine Person auf einem Fahrrad gesehen zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

