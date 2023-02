Kleve-Kellen / -Rindern (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 14:45 Uhr, und Sonntag (12. Februar 2023), 14:00 Uhr sind unbekannte Täter in eine Schule auf der Lindenstraße in Kellen eingedrungen. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie in das Gebäude, in dem sich die Verwaltung befindet. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Büros nach Diebesgut und entwendeten einen Wandtresor sowie Bargeld. In Rindern ...

