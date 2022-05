Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Tatverdächtiger nach Diebstahl wiedererkannt und ermittelt

Schwerin (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Schwerin wurde gestern Abend von einem Zeugen nach dem vorherigen Diebstahl zweier Geldbörsen wiedererkannt und der Polizei zugeführt:

Bereits am 16.5. gegen 15.40 Uhr hatte der Tatverdächtige ein Hotel am Bleicherufer betreten und sich in den Räumlichkeiten nach Wertsachen umgeschaut. Dabei war er von der dortigen Videoanlage aufgezeichnet worden.

Nachdem der Täter zwei Geldbörsen mit verschiedenen Dokumenten und Bargeld entwendet hatte, entfernte er sich aus der Anlage und blieb zunächst unbekannt. Strafanzeige wurde erstattet.

Ein Hotelmitarbeiter, der zuvor Einsicht in das Videomaterial zur Tat genommen hatte, erkannte am 18.5. gegen 23.40 Uhr den Tatverdächtigen in der Straßenbahn wieder und rief die Polizei.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten Teile des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt werden; weiterhin hatte der Mann Drogen bei sich.

Der 24-jährige Deutsche wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell