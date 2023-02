Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Ein Einbruch in Schule, ein Versuch

Kleve-Kellen / -Rindern (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 14:45 Uhr, und Sonntag (12. Februar 2023), 14:00 Uhr sind unbekannte Täter in eine Schule auf der Lindenstraße in Kellen eingedrungen. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie in das Gebäude, in dem sich die Verwaltung befindet. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Büros nach Diebesgut und entwendeten einen Wandtresor sowie Bargeld.

In Rindern versuchte in der Nacht zu Samstag eine unbekannte Person, in ein Schulgebäude an der Eichenallee einzubrechen. Zeugen sahen gegen kurz nach 00:00 Uhr, wie eine schwarz gekleidete Person mit einem unbekannten Gegenstand gegen ein Fenster der Schule schlug. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Ortsmitte. An der Fensterscheibe entstand ein Schaden, in das Gebäude gelangte der oder die Unbekannte allerdings nicht.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell