POL-OG: Zell am Harmersbach - Vorläufig festgenommen

Gaggenau (ots) - Ein Unfall hat am Montag in der Zeit zwischen 8:55 Uhr und 9:45 Uhr zu einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro geführt. Aus noch unbekannter Ursache wurde in der Hauptstraße ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Mini gestreift. Anschließend entfernte sich der noch unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den ...

