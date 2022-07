Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Flächenbrand sowie Dachstuhl in Brand

Achern (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr wurde ein Brand auf einer kleineren Grünfläche in der Rosenstraße gemeldet. Den umliegenden Bewohner gelang es, das Feuer mit Eimern und Gartenschläuche zu löschen. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte in der Nähe Rauch aus einem Dachstuhl sowie einem daneben liegenden Gebäude festgestellt werden. Während der Löscharbeiten musste die Rosenstraße ab dem Kreisverkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/ks /ph

