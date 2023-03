Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lebensältere Dame von falschen Polizisten kontaktiert

Neuss (ots)

Eine lebensältere Neusserin erhielt am Donnerstag (02.03.), gegen 11 Uhr, einen Anruf von einer unbekannten Person. Am Apparat meldete sich eine männlich Person, welche sich als ein vermeintlicher Polizist ausgab. Er gab an, dass eine Nachbarin der Dame überfallen worden sei und die Polizei nun Sorge habe, dass sie ebenfalls Opfer eines Überfalls werden könne.

Die 84 Jährige sollte bei der Bank ihr Schließfach leeren, da ihr Geld dort nicht so sicher sei, wie bei der Polizei. Sie wurde angewiesen, sich gegenüber den Bankmitarbeitern nicht zu äußern. Die vermeintlichen Polizisten gaben an, dass sie in der Leitung bleiben würden, bis die Dame das Geld abgeholt hätte. Im Anschluss würde jemand das Geld bei ihr abholen und sicher aufbewahren.

Gegen 12:00 Uhr suchte die Neusserin eine Bankfiliale in Neuss auf und wollte auf ihr Schließfach zugreifen. Sie fühlte sich in der Situation unwohl und wendete sich an eine Bankmitarbeiterin, welche die richtige Polizei rief. Dadurch konnte eine Geldübergabe glücklicherweise verhindert werden.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vermehrt kommt es zu Anrufen von falschen Polizisten. Wir möchten Sie dringlichst darauf hinweisen:

- Die Polizei fordert kein Geld oder Wertsachen und verlangt von

Ihnen auch nicht, etwas an einem Ablageort zu hinterlegen.

- Die Polizei fordert auch kein Stillschweigen von Ihnen! - Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen und beantworten Sie

keine Fragen zu ihrem finanziellen Stand.

- Wenn Sie unsicher sind, legen Sie unbedingt sofort auf.

Rufen Sie dann die echte Polizei unter der Nummer 110 selbst an. Benutzen Sie dazu bitte niemals die Rückruftaste. Es kann vorkommen, dass Sie dann wieder mit den Betrügern verbunden werden. Mehr dazu finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-falschen-polizisten-2/

