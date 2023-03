Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher in Kleingartenanlage festgenommen

Dormagen (ots)

Als ein 45-jähriger Dormagener eine Alarmmeldung auf sein Mobiltelefon erhielt, informierte er sofort die Polizei und teilte dieser mit, dass in seine Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Wilhelm-Busch-Straße in Dormagen Dormagen-Zons eingebrochen wird.

Die Polizei suchte sofort die Örtlichkeit auf und wurde von dem Dormagener zu seinem Kleingarten gebracht. Dort angekommen, konnte die Polizei zwei Personen mit Sturmmasken feststellen, welche sofort flüchteten.

Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnten die beiden Personen, ein 18-jähriger und ein 20-jähriger Dormagener, durch die Polizisten festgehalten und vorläufig festgenommen werden. Der 18-jährige hatte ein Brecheisen dabei, mit dem er, nach ersten Erkenntnissen, zuvor die Laube aufgebrochen hatte. Zudem wurde bei beiden Personen jeweils ein Einhandmesser und bei dem 20-jährigen noch zusätzlich ein Schlagstock aufgefunden.

Die Dormagener wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und müssen sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

