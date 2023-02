Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 26.02.2023

Goslar (ots)

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23.02.2023, und Samstag, 25.02.2023, ist es im Bereich der Bahnhofstraße in Seesen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine dortige Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhaus gekommen. Ein unbekannter Täter versuchte hierbei eine Wohnungstür aufzuhebeln. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

