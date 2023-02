Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 25.02.2023

Goslar (ots)

Ausspähen von Daten

Am 23.02.2023 erhält das PK Seesen Kenntnis, dass der Social-Media-Account einer 24-Jährigen zum Zweck der Spendensammlung gehackt wurden sei. Bislang ist unbekannt, ob durch die Tathandlung ein Vermögensschaden eingetreten ist und um welche Schadenssumme es sich handelt. Der Account wurde am gleichen Tag gemeldet sowie durch die Netzwerkbetreiber gesperrt. Mittlerweile ist der Account wieder bedienfähig. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bargelddiebstahl

Ein 88-jähriger Seesener wurde, am 24.02.2023, in einem Supermarkt in der Frankfurter Straße in Seesen, beim Einkaufen, durch einen vermeintlichen Spendensammler, um eine Geldspende erfragt, wozu dieser sich bereiterklärte. Die Barmherzigkeit des Geschädigten wurde jedoch sogleich ausgenutzt, sodass der Täter durch ein ablenkendes Gespräch in dessen geöffnetes Portemonnaie griff und sich daraus insgesamt 100,00 EUR erbeutete. Wer Hinweise zur Person oder Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 24-jähriger Fahrzeugführer wurde in der Freitagnacht, des 24.02.2023, gegen 23:30 Uhr, in Seesen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten deutliche Anzeichen erlangt werden, welche auf die Beeinflussung von berauschenden Substanzen hindeuteten, welches sich in einem anschließend durchgeführten Drogenurintest bestätigten. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Brandermittlung

Durch einen 36-jährigen Zeugen aus Langelsheim wurde, am Samstagmorgen des 25.02.2023, gegen 04:00 Uhr, ein Brand eines jahrelangen leerstehenden Wohnhauses, in Lautenthal, gemeldet. Der Zeuge wurde durch starken Rauchgasgeruch aus dem Schlaf gerissen, sodass nach einer Nachschau in der Nachbarschaft dieser eine Rauchentwicklung aus dem Hauseingang des Objekts feststellen musste. Durch die sofortige Alarmierung der Feuerwehr konnte eine Schadensausweitung verhindert werden. Dennoch entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von etwa 5.000,00 EUR. Personen sind hierbei nicht zu Schaden gekommen. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Ein Brandermittlungsverfahren wurde eingeleitet, da eine unnatürliche Ursache nicht ausgeschlossen werden kann. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05381-9440 entgegengenommen.

Versuchter Tagewohnungseinbruchdiebstahl

Am 25.02.2023, gegen 12:00 Uhr, erhielten Beamten des PK Seesen den Auftrag sich in die Hahäuser Straße, in Rhüden zu begeben, da es hier zu einem sogenannten "Tageswohnungseinbruchdiebstahl" gekommen sei. Die derzeit unbekannte Täterschaft versuchte, am 24.02.2023 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr, sich gewaltsam durch die Hauseingangstür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Der Versuch missglückte. Diebesgut konnte keines erbeutet werden. Durch die Tathandlung entstand ein Schaden in Höhe von 200,00 EUR. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381/9440 zu melden, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im oben genannten Bereich und Zeitraum machen können.

