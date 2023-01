PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher steigen ein +++ Terrassentür aufgebrochen +++ Einbrecher entwenden Bargeld

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher steigen ein, Oberursel, Altkönigstraße, Sonntag, 25.12.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 02.01.2023, 08:15 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag, dem ersten Weihnachtsfeiertag und Montag, dem 02.01.2023 sind Einbrecher in eine Wohnung in Oberursel eingestiegen. In dem besagten Zeitraum machten sich die Unbekannten die Abwesenheit der Bewohner zu Nutze und betraten auf bislang unbekannte Art und Weise die Wohnung in der Altkönigstraße. In der Wohnung angekommen, wurden sämtliche Zimmer durchwühlt und hochwertiger Schmuck, Uhren, Spirituosen und weitere Gegenstände gestohlen. Auch vor dem Kellerabteil der Bewohner machten die Täter nicht halt. Wie die Einbrecher in die Wohnung gelangten ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Terrassentür aufgebrochen, Friedrichsdorf-Köppern, Am Wolfsloch, Samstag, 31.12.2022, 10:00 Uhr bis Montag, 02.01.2023, 20:02 Uhr

(fh)In der Straße "Am Wolfsloch" in Friedrichsdorf-Köppern wurde zwischen Samstag und Montag in ein Reihenhaus eingebrochen. Den ersten Ermittlungen zufolge näherten sich die Einbrecher der Terrasse des Wohnhauses und brachen dort die Glasscheibe der Terrassentür auf. Im Anschluss betraten sie die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob es den Unbekannten gelang, Beute zu machen, ist derzeit unklar.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Einbrecher entwenden Bargeld, Oberursel-Stierstadt, Gartenstraße, festgestellt: Sonntag, 01.01.2023, 22:30 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Oberursel-Stierstadt eingebrochen. Am Sonntagabend stellte der Bewohner des Anwesens in der Gartenstraße fest, dass Unbekannte die Terrassentür aufgebrochen und Bargeld aus den Wohnräumen gestohlen hatten. Er informierte daraufhin die Polizei. Derzeit liegen keine Hinweise zu den Einbrechern vor.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

