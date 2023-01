PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Brand von Mülltonnenunterstand +++ Raub auf Internetcafe +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Unfallflucht +++ Wohnungseinbruch +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Unfallort: Kisseleffstraße, 61348 Bad Homburg v.d.H. Unfallzeit: Freitag, 30.12.2022m 10:55 Uhr bis Freitag, 30.12.2022, 13:20 Uhr Unfallergang: Eine 49-jährige Fahrerin eines Pkw, Hersteller Kia, hatte ihren Pkw in der Tiefgarage in der Kisseleffstraße ordnungsgemäß abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte später mit seinem unbekannten Kraftfahrzeug den Pkw Kia und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1000EUR geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Zum Vorderwald, 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: Samstag, 31.12.2022, 14:30 Uhr bis Sonntag, 01.01.2023, 03:25 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter näherten sich dem Einfamilienhaus aus unbekannter Richtung an und gelangten auf dessen Rückseite. Dort hebelten der oder die Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Terrassentür auf und konnten anschließend in das Haus eindringen. Dort durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut. Später verließen der oder die Täter das Wohnhaus auf dem selben Weg des Einstieges und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Es wurden Wertgegenstände entwendet. Zudem entstand Sachschaden an der Tür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/12-0 entgegen.

Schwerer Raub auf Internetcafe

Tatort: Wallstraße, 61348 Bad Homburg Tatzeit: Freitag, 30.12.2022, 17:09 Uhr Tathergang: Zwei vermummte unbekannte männliche Täter betreten das Internetcafé, indem sich zu dem Zeitpunkt zwei Angestellte befinden. Während der eine Täter mit vermutlich einer Schreckschusspistole einen Angestellten bedroht und ihn zur Herausgabe der Einnahmen auffordert, hält der andere Täter den zweiten Angestellten in Schach. Die beiden Mitarbeiter weigern sich zunächst das Geld auszuhändigen, woraufhin die Täter beginnen den Kassenbereich zu durchsuchen. Anschließend versucht ein Angestellter dem einen Täter die Schreckschusswaffe zu entreißen. Dies misslingt, woraufhin beide Täter beginnen mehrfach auf den Kopf des Mitarbeiters einzuschlagen. Der andere Mitarbeiter versucht seinen Kollegen zu schützen geht aber ebenfalls nach mehreren Schlägen auf den Kopf durch die Täter zu Boden. Daraufhin ergreifen die UT die Tageseinnahmen aus der Kasse und flüchten aus dem Internetcafé, jedoch nicht ohne die beiden Mitarbeiter noch mit einem mitgeführten Reizgassprühgerät zu besprühen. Die beiden Täter flüchten daraufhin fußläufig, vermutlich mit einem dritten Täter, welcher vor dem Eingang Schmiere stand in unbekannte Richtung. Beide Angestellten des Cafes wurden durch den Angriff leicht verletzt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Ein Täter männlich, kräftige Statur, trug schwarze Jacke mit Security-Aufschrift, blaue Mütze sowie graue Jogginghose, weiße FFP2- Maske. Zweiter Täter schlanke Statur, trug schwarze Mütze, schwarze Jacke mit Security-Aufschrift, graue Jeans, weiße FFP2-Maske, schwarze Schuhe

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172-120-0 entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Bad Homburg v.d. Höhe: Am Freitag, dem 30.12.2022, zwischen 18:30 bis 19:00 Uhr, beschädigte ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen Mini One, einen schwarzen BMW, der in der Straße "Im Oberen Stichel" in Bad Homburg, am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unfallverursacher kam von der Fahrbahn ab und touchierte das abgestellte Fahrzeug. Nach dem Unfall fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne den Unfall zu melden. Der Unfallschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher konnte wenig später durch eine Streife der Polizeistation Bad Homburg festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Trunkenheitsfahrt. Falls ihnen dieses Fahrzeug im genannten Zeitraum aufgefallen ist und noch andere Beschädigungen verursacht hat, melden sie sich bitte auf der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Einbruch in Buchhandlung +++ Gartenhütten aufgebrochen +++ Schulbriefkasten gesprengt

1. Einbruch in Buchhandlung,

Oberursel, Hohemarkstraße, 30.12.2022, 18:45 Uhr - 31.12.2022, 07:10 Uhr, (mas) In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in eine Buchhandlung in der Hohemarkstraße in Oberursel ein und hinterließen hohen Sachschaden. Im Zeitraum von Freitagabend 18:45 Uhr bis Samstagmorgen 07:10 Uhr verschafften sich Unbekannte über ein rückwärtiges Fenster Zugang zu dem Ladengeschäft. Hier durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und konnten Bargeld entwenden. Im Anschluss flohen sie unerkannt. Sie hinterließen einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 6.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

2. Gartenhütten aufgebrochen,

Oberursel, Grabenstraße, 20.12.2022 - 30.12.2022, (mas) Im Zeitraum zwischen dem 20.12.2022 und dem 30.12.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu mehreren Gartenhütten in Oberursel- Weißkirchen. In einer Schrebergartenanlage in der Verlängerung der Grabenstraße in Oberursel-Weißkirchen brachen Unbekannte insgesamt drei Gartenhütten auf. Abgesehen hatten es die Täter auf dort deponierte Bierkästen und Gasflaschen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer 06172/120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

3. Schulbriefkasten gesprengt,

Oberursel, Eichwäldchenweg, 31.12.2022, 21:00 Uhr, (mas) Unbekannte beschädigten am Silvesterabend um 21:00 Uhr den Briefkasten einer Schule im Eichwäldchenweg in Oberursel. Die noch unbekannten Täter machten sich augenscheinlich im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten an dem Briefkasten der Schule zu schaffen und beschädigten diesen durch das Entzünden von Silvesterfeuerwerk. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

61250 Usingen, Neuer Marktplatz / Einkaufsmarkt- Parkplatz Freitag, 30.12.2022, zwischen 19:30 Uhr und 20:10 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen grauen Ford Focus ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Ein bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer / -in beschädigte vermutlich beim Ein- bzw Ausparken das o.g. Fahrzeug. Dabei wurde das Fahrzeug des Geschädigten an der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1500,- Euro.

Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Brand in Königstein

61462 Königstein im Taunus, Altkönigstraße Sonntag, 01.01.2023, 02:50 Uhr

Am frühen Neujahrsmorgen kam es in der Altkönigstraße in Königstein zum Brand eines Mülltonnenunterstandes. Der hölzerne Anbau eines Bürogebäudes ist aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten und in der Folge vollständig niedergebrannt. Durch das Feuer und die damit einhergehende Hitzeentwicklung wurden die Fenster und Fassaden der angrenzenden Häuser ebenfalls beschädigt. Ein vollständiges Übergreifen der Flammen konnte durch die Feuerwehr Königstein jedoch verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Limburger Straße und die Altkönigstraße waren für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird vorläufig mit ca. 30.000EUR beziffert.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Kronberg 61476 Kronberg im Taunus, Dieselstraße Freitag, 30.12.2022, 22:00 Uhr bis Samstag, 31.12.2022, 09:20 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte über die Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Der Versuch scheiterte jedoch, womit lediglich die Haustür beschädigt wurde.

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

