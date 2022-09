Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fünf Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Gifhorn/Wesendorf (ots)

Ein 17-jähriger Gifhorner war am Freitag, den 09.09.2022, gegen 23:20 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Pommernring in Gifhorn unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten neben einer Alkoholbeeinflussung von 1,05 Promille auch eine Beeinflussung druch Betäubungsmittel fest. Dem 17-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr vor Gericht verantworten.

In Wesendorfer war am Freitag, den 09.09.2022, gegen 23:25 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Volkswagen auf der Gifhorner Straße unterwegs und wurde hier einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Der 23-Jährige muss sich nun unter anderem einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

In der Schulstraße in Wesendorf war am Samstag, den 10.09.2022, gegen 01:10 Uhr ein 39-Jähriger aus Ummern mit einem VW Touareg unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellen eingesetzte Beamte einen deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Dem 39-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Auf der Hauptstraße in Meinersen war am Samstag, den 10.09.2022, gegen 01:50 Uhr ein 39-Jähriger auf einem E-Soocter unterwegs. Aufgefallen war der Fahrzeugführer, weil er eine weitere Person auf seinem E-Scooter mitnahm. Als die eingesetzten Beamten die Männer auf ihr Fehlverhalten ansprachen, stellen sie beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Daraufhin wurde dem 39-Jährigen eine Blutprobe im Klinikum Gifhorn entnommen. Auch hier wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-Jährigen eingeleitet.

Mit einem Fahrrad war am Sonntag, den 11.09.2022, gegen 18:30 Uhr ein 70-jähriger Gifhorner im Freitagsmoor in Gifhorn unterwegs. Da er augenscheinlich nicht mehr in der Lage war das Fahrrad sicher zu führen, wurde er von eingesetzten Beamten kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille fest. Auch dem 70-Jährigen wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

