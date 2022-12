PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannter Leichnam in Friedrichsdorf-Köppern aufgefunden +++ Zwei Apartments aufgebrochen +++ Katalysator ausgebaut +++ Jugendliche mit Schreckschusswaffe unterwegs

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannter Leichnam in Friedrichsdorf-Köppern aufgefunden, Friedrichsdorf-Köppern, Falkenweg, Freitag, 23.12.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag wurde im Falkenweg in Friedrichsdorf-Köppern ein männlicher Leichnam aufgefunden. Die Ermittlungen zur Identität des verstorbenen Mannes und den Hintergründen dauern aktuell an. Gegen 15:00 Uhr fand ein Zeuge den Leichnam in einem Gebüsch auf dem umfriedeten Gelände des dortigen Sportplatzes und informierte die Polizei. Die verständigte Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus leitete umgehend die ersten Ermittlungen ein. Noch am Abend wurde der Auffindeort mit Unterstützung der Feuerwehr abgesucht und der Leichnam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft obduziert. Die Identität der Person sowie die Todesursache sind weiterhin ungeklärt. Den Untersuchungen zufolge, müsste es sich um einen etwa 25 bis 35-jährigen und circa 165 cm bis 175 cm großen Mann gehandelt haben. Ein Gewaltverbrechen kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Am heutigen Tage fanden in Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr weitere Suchmaßnahmen rund um den Sportplatz statt. Weitergehende Auskünfte können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht gegeben werden.

Zeugen, die in der Vergangenheit rund um den Sportplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

2. Zwei Apartments aufgebrochen, Oberursel, Oberstedten, Schmiedstraße, Samstag, 24.12.2022, 13:45 Uhr bis Dienstag, 27.12.2022, 10:30 Uhr

(fh)In der Schmiedstraße in Oberursel-Oberstedten wurden über die Weihnachtsfeiertage zwei Apartments aufgebrochen. Zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen hatten die Unbekannten jeweils die Zugangstüren der beiden Wohnungen aufgehebelt und sich so in beiden Fällen Zutritt verschafft. Aus den Räumen stahlen sie daraufhin Werkzeug sowie Mobiltelefone. Im Anschluss an die Tat suchten die Einbrecher unbemerkt das Weite.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg erbittet Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer (06172) 120-0.

3. Katalysator ausgebaut, Bad Homburg v. d. Höhe, Heuchelheimer Straße, Montag, 26.12.2022, 20:00 Uhr bis Dienstag, 27.12.2022, 14:00 Uhr

(fh)Diebe hatten es in der Nacht zum Dienstag in der Heuchelheimer Straße in Bad Homburg auf den Katalysator eines dort abgestellten roten VW Polo abgesehen. Die Täter montierten zwischen Montag, dem 26.12.2022, und Dienstag, dem 27.12.2022, den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Der Wert des entwendeten Anbauteils wird mit etwa 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Jugendliche mit Schreckschusswaffe unterwegs, Bad Homburg-Gonzenheim, Frankfurter Landstraße, Dienstag, 37.12.2022, 22:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend haben zwei Jugendliche einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem sie zuvor an einer Bushaltestelle in Bad Homburg-Gonzenheim Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgaben. Gegen 22:00 Uhr meldeten sich mehrere Anwohner der Frankfurter Landstraße bei der Polizei und teilten mit, man habe soeben zwei Jugendliche an einer Bushaltestelle beobachtet, die mehrere Schüsse mit einer augenscheinlichen Schreckschusswaffe in die Luft abgegeben hätten. Beide seien im Anschluss zu Fuß geflüchtet. Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen nach Gonzenheim entsandt. Zunächst gelang es einen der beiden Beteiligten, ein 14-jähriger Bad Homburger, anzutreffen und zu kontrollieren. Derweil konnten in der Frankfurter Landstraße Patronenhülsen aufgefunden werden, die eindeutig einer Schreckschusswaffe zugeordnet werden konnten. Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnte auch der zweite Beteiligte angetroffen und kontrolliert werden. Es handelte sich bei ihm um einen 18 Jahre alten Bad Homburger. Die besagte Schreckschusswaffe konnte trotz einer Absuche des Bereichs nicht mehr aufgefunden werden. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Die Beamten leiteten gegen beide ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, die die Flucht der beiden und gegebenenfalls das Beseitigen der Schreckschusswaffe beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

übermittelt durch news aktuell