POL-HG: misslungene Einbrüche +++ Einbrüche in Häusern +++ Pkw erfasst Fußgänger +++ Pkw zerkratzt +++ Verkehrsunfall mit Verletzten +++ flüchtiger Unfallverursacher +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61350 Bad Homburg, Heinrich-von-Kleist-Straße

Tatzeit: Samstag, 24.12.2022, 17:00 Uhr bis 22:20 Uhr

Der oder die unbekannten Täter schlug eine Glastür des Hauses ein, um sich so Zutritt zum Haus zu verschaffen. Da dies jedoch nicht gelang, wurde an der Tür zusätzlich gehebelt. Auch dies führte nicht dazu, dass der Täter ins Haus gelangen konnte. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61350 Bad Homburg, Die Rappenwiesen

Tatzeit: Freitag, 23.12.2022, 12:30 Uhr bis Samstag, 24.12.2022, 13:40 Uhr

Der oder die unbekannten Täter hebelten das Fenster neben der Haustür auf. Im Haus wurden mehrere Schubladen und Schränke durchsucht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,00 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt.

versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Petunienweg

Tatzeit: Donnerstag, 22.12.2022, 21:00 Uhr bis Freitag, 23.12.2022, 19:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter hebelte mehrmals an zwei Terrassentüren des Hauses, um sich so Zutritt zu diesem zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Unfallort: 61348 Bad Homburg, Obergasse / Höhestraße

Unfallzeit: Freitag, 23.12.2022, 15:33 Uhr

Ein weißer Kleinwagen befuhr die Höhestraße und bog nach links in die Obergasse ab. Hierbei kollidierte der Kleinwagen mit einem Fußgänger, welcher gerade den Fußgängerüberweg nutzte um die Obergasse zu überqueren. Der Fußgänger erlitt durch die Kollision Verletzungen am Kopf, die in der Folge im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Kleinwagen soll über ein Bad Homburger Kennzeichen verfügen, näheres ist jedoch nicht bekannt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 61476 Kronberg-Oberhöchstadt, Friedensstraße 49

Tatzeit: Samstag, den 24.12.2022, 11:20 Uhr bis 11:50 Uhr

Der oder die unbekannten Täter zerkratzte an einem goldgelben Subaru Forester alle Scheiben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 950,00 Euro. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden und zwei leichtverletzten Person

Unfallort: 61476 Kronberg-Oberhöchstadt, Schönberger Straße

Unfallzeit: Freitag, den 23.12.2022, 17:08 Uhr

Ein 93-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Schönberger Straße aus Richtung Oberhöchstadt kommend in Richtung Schönberg. In Höhe des Sportplatzes kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 21-jährigen PKW-Fahrer. Es entstand Sachschaden und beide Fahrer wurden leicht verletzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 18000,00 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61250 Usingen, Westerfelder Weg

Tatzeit: Freitag, 23.12.2022, 21:00 Uhr bis Freitag, 23.12.2022, 22:50 Uhr

Tathergang: Der oder die unbekannten Täter gelangten über einen Carport auf den Balkon im 1. OG, wo das Glas der Balkontür beschädigt und sich so Zugang in das Tatobjekt verschafft wurde. Anschließend wurde im Erdgeschoss Mittätern der Zugang über das Wohnzimmerfenster in das Objekt ermöglicht. Im Inneren wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Bargeld in Höhe von 3500,00 Euro entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Fluchtrichtung. Der Sachschaden an der Balkontür wird auf ca. 200,00 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61250 Usingen, Limesstraße / Ecke Schillerstraße

Unfallzeit: Samstag, 24.12.2022 / 11:27 Uhr

Ein 27-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Limesstraße in Usingen, in Fahrtrichtung der Kreuzung zur Schillerstraße. Im Kreuzungsbereich Limesstraße / Schillerstraße gilt die "rechts vor links" Regelung. Der vorfahrtsberechtigte 27-jährige Fahrzeugführer näherte sich der Kreuzung und bog nach rechts auf die Schillerstraße ab. Währenddessen befuhr der oder die unbekannte Unfallbeteiligte ebenfalls dem Kreuzungsbereich und missachtete die Vorfahrt des 27-jährigen Fahrzeugführers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 27-jährige Fahrzeugführer nach rechts aus und fuhr auf ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug auf. Der Unfallbeteiligte, der die Ursache für den Verkehrsunfall gesetzt hat, fuhr an der Unfallörtlichkeit vorbei, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Der Sachschaden am Fahrzeug des 27-jährigen Fahrzeugführers und dem geparkten Fahrzeug wird auf ca. 2500,00 Euro geschätzt.

Polizeistation Oberursel: keine presserelevanten Straftaten und Verkehrsunfälle

