PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Alarmanlage verschreckt Einbrecher +++ Hochwertiges Mountainbike am Bahnhof gestohlen +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Alarmanlage verschreckt Einbrecher, Oberursel, Holzweg, Dienstag, 20.12.2022, 01:40 Uhr

(fh)Bereits in der Nacht zum Dienstag brach ein Unbekannter in ein Fitnessstudio in Oberursel ein. Wie bei der Polizei in Oberursel am Donnerstag angezeigt wurde, hatte der bislang unbekannte Einbrecher gegen 01:40 Uhr ein Fitnesscenter im Holzweg aufgesucht und eine Zugangstür aufgehebelt. Nachdem er anschließend die Räumlichkeiten betrat löste er eine Alarmanlage aus. Durch diese mutmaßlich aufgeschreckt, flüchtete er ohne zuvor Beute gemacht zu haben.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Hochwertiges Mountainbike am Bahnhof gestohlen, Kronberg im Taunus, Bahnhofstraße, Donnerstag, 22.12.2022, 13:30 Uhr bis 20:20 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags haben Fahrraddiebe in Kronberg zugeschlagen. Gegen 13:30 Uhr schloss der Geschädigte sein schwarzes Mountainbike der Marke "Focus" an einem Fahrradständer am Kronberger Bahnhof an. Als er gegen 20:20 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem Fahrrad jede Spur. Auch das Fahrradschloss hatten die Diebe entwendet. Das Zweirad hat einen ungefähren Wert von 2.300 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

3. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell