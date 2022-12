PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher unterwegs +++ Fahrzeuge am Bahnhof beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher unterwegs, Glashütten, Im Hirschgarten, Dienstag, 13.12.2022, 12:00 Uhr bis Dienstag, 20.12.2022, 09:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Glashütten eingebrochen. Am Dienstagmorgen stellte die Inhaberin des Wohnhauses in der Straße "Im Hirschgarten" den Einbruch fest und informierte die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Einbrecher an einem Terrassenfenster des Hauses zu schaffen gemacht und dieses letztlich aufgebrochen. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und ergriffen letztlich unerkannt die Flucht. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

2. Fahrzeuge am Bahnhof beschädigt, Steinbach, Bahnstraße, festgestellt: Dienstag, 20.12.2022, 12:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen wurden gleich zwei Fahrzeuge am Bahnhof Weißkirchen/Steinbach mutwillig beschädigt. Am Dienstag stellte der Besitzer eines zuvor in der Bahnstraße in Steinbach abgestellten Citroën Jumper fest, dass Unbekannte die Fensterscheiben der Fahrer- und Beifahrerseite eingeschlagen und einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht hatten. Eine daraufhin verständigte Polizeistreife stellte unweit des Tatortes ein weiteres beschädigtes Fahrzeug fest. Auch bei einem Mercedes Sprinter hatten die Vandalen die Scheiben eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell