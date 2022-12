PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nächste Bürgersprechstunde der "Schutzfrau vor Ort" in Neu-Anspach fällt aus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Neu-Anspach, 02.01.2023

(fh)Die nächste Bürgersprechstunde der "Schutzfrau vor Ort", Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek in Neu-Anspach am 02.01.2023 muss leider entfallen. Frau Jokiel-Gondek ist für Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern jedoch gern jederzeit unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 sowie per E-Mail an svo.pst-usingen.ppwh@polizei.hessen.de erreichbar.

