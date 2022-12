PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Reifen aus Keller gestohlen +++ Diebe bauen Scheinwerfer aus +++ Einbrecher scheitern

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Reifen aus Keller gestohlen, Steinbach, Berliner Straße, festgestellt: Mittwoch, 21.12.2022, 17:15 Uhr

(fh)In den zurückliegen Tagen brachen Unbekannte in einen Keller in Steinbach ein und entwendeten Fahrzeugreifen. Der oder die Täter suchten das Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße auf und gelangten in einem unbeobachteten Moment in den dortigen Keller. Hier brachen sie das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf und entwendeten im Anschluss einen Satz Sommerreifen. Aufgrund der Beschaffenheit der Reifen müssen die Diebe ein entsprechendes Fluchtfahrzeug genutzt haben. Der Wert der Reifen samt Felgen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Personen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Diebe bauen Scheinwerfer aus, Königstein, Forellenweg, Mittwoch, 14.12.2022, bis Mittwoch, 21.12.2022,

(fh)In der vergangenen Woche hatten es Diebe in Königstein auf die Scheinwerfer eines VW Golf abgesehen. Am Mittwoch, dem 21.12.2022 stellte der Besitzer des Golfs fest, dass an seinem im Forellenweg abgestellten Pkw die beiden Frontscheinwerfer fehlten und informierte die Polizei. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass Unbekannte in den zurückliegenden Tagen die Fahrzeugteile akribisch ausgebaut und anschließend entwendet hatten. Der Wert beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Einbrecher scheitern, Königstein, Im Haderheck, Dienstag, 20.12.2022, 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag haben Einbrecher vergebens versucht in ein Einfamilienhaus in Königstein einzubrechen. Im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr machten sich die Unbekannten an der Eingangstür eines Wohnhauses in der Straße "Im Haderheck" zu schaffen. Mehrere Hebelversuche schlugen fehl, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge und ohne in das Haus gelangt zu sein, die Flucht ergriffen. Der Sachschaden an der Tür wird mit rund 100 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Königstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell