PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Geldautomat in Glashütten-Schloßborn gesprengt - Tatverdächtige flüchtig

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Glashütten-Schloßborn, Weiherstraße,

Freitag, den 23.12.2022, 02:30 Uhr

(fh)In den Morgenstunden haben Unbekannte in der Weiherstraße in Glashütten-Schloßborn einen Geldautomaten gesprengt und sind anschließend geflüchtet. Es wurden keine Personen verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Tatverdächtigen nicht an Bargeld aus dem Automaten.

Gegen 02:30 Uhr meldeten sich mehrere Anwohner bei der Polizei, da sie ein lautes Knallgeräusch aus Richtung einer in der Weiherstraße gelegenen Bank-Filiale vernommen hatten. Weiterhin solle ein mutmaßlich dunkles, hochmotorisiertes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit davongefahren sein, wobei ungeklärt ist, auf welcher Straße der Pkw den Ortsbereich von Schloßborn letztlich verließ. Daraufhin wurden umgehend mehrere Polizeistreifen nach Schloßborn entsandt und mit mehreren Beamtinnen und Beamten nach den Tatverdächtigen gefahndet. In der Weiherstraße selbst, konnte in der betroffenen Bank-Filiale ein gesprengter Geldausgabeautomat festgestellt werden. Die Tatverdächtigen sind bislang auf der Flucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich um mindestens drei maskierte und dunkel gekleidete Personen gehandelt haben. Ein an die Bank-Filiale angrenzendes Wohngebäude wurde vorsorglich geräumt und die Bewohnerinnen und Bewohner durch die Gemeinde Glashütten betreut. Neben der Kriminalpolizei und der Feuerwehr kamen auch Experten des Hessischen Landeskriminalamtes zum Einsatz. Der betroffene Bereich musste zwischenzeitlich für den Fahrzeug- und Öffentlichen Personennahverkehr gesperrt werden.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise, insbesondere im Hinblick verdächtiger Beobachtungen zu einem mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtenden Pkw, unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell