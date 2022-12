PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Fahrzeuge in Steinbach aufgebrochen +++ Einbrecher scheitern +++ Diebe stehlen Werkzeug aus Rohbau

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere Fahrzeuge in Steinbach aufgebrochen, Steinbach (Taunus) Siemensstraße / Stettiner Straße / Herzbergstraße, Sonntag, 25.12.2022 bis Dienstag, 27.12.2022

(fh)Über die Weihnachtsfeiertage wurden in Steinbach mindestens drei geparkte Fahrzeuge aufgebrochen und jeweils Gegenstände daraus entwendet. Zunächst brachen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei der drei Fahrzeuge auf. In der Stettiner Straße wurde ein weißer Ford Transit mit Hilfe eines Werkzeuges geöffnet und anschließend mehrere Werkzeuge aus dem Fahrzeuginneren gestohlen. Darunter fallen unter anderem eine Säge, ein Bohrhammer mehrere Bohrschrauber sowie ein Winkelschleifer. Der Wert der Gegenstände wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Einige Straßen entfernt kam es in der selben Nacht zu einem weiteren Fahrzeugaufbruch. Diesmal hatten die Unbekannten einen in der Herbergstraße geparkten, blauen 3er BMW aufgebrochen und dessen Lenkrad entwendet. In der Nacht von Montag auf Dienstag folgte dann das dritte aufgebrochene Fahrzeug. Am S-Bahnhof in der Siemensstraße öffneten die Diebe gewaltsam einen Transporter der Marke Nissan und ließen anschließend Werkzeug und ein Navigationssystem im Wert von circa 1.400 Euro mitgehen.

In allen drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Bad Homburg und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbrecher scheitern, Steinbach (Taunus) Feldbergstraße, festgestellt: Samstag, 24.12.2022,

(fh)In den zurückliegenden Tagen versuchten Einbrecher in ein Steinbacher Einfamilienhaus einzubrechen. Der oder die Täter begaben sich zu einem unbekannten Zeitpunkt auf das Grundstück in der Feldbergstraße. An der rückwärtigen Gebäudeseite versuchten sie mehrfach ein Küchenfenster und eine Terrassentür aufzuhebeln. Da beide standhielten, mussten sich die Einbrecher geschlagen geben und in unbekannte Richtung fliehen. Der beim Einbruchsversuch verursachte Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Diebe stehlen Werkzeug aus Rohbau, Bad Homburg-Dornholzhausen, Dornholzhäuser Straße, Samstag, 24.12.2022, 09:00 Uhr bis Dienstag, 27.12.2022, 08:00 Uhr

(fh)Über die Weihnachtsfeiertage haben Diebe in Dornholzhausen Werkzeug von einer im Rohbau befindlichen Kindertagesstätte gestohlen. Zwischen Samstagmorgen und Dienstagmorgen suchten der oder die Täter die Baustelle in der Dornholzhäuser Straße auf und gelangten dort in den Rohbau. Hier nahmen sie mehrere Arbeitsgeräte im Gesamtwert von circa 5.000 Euro an sich, ehe sie mit ihrer Beute unbemerkt das Weite suchten.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell