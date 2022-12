PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Brandstiftung in Oberursel +++ Einbrüche in Usingen und Neu-Anspach

Hochtaunuskreis (ots)

Brandstiftung

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Urselbachstraße Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 21:45 Uhr

Sachverhalt: Durch Anwohner wurde der Brand eines Metallcontainers, der als Schuppen auf einem Privatgrundstück genutzt wird, gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Die im Schuppen befindlichen Gegenstände verbrannten vollständig. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird vorläufig auf ca. 5000 EUR geschätzt. Durch die erste Polizeistreife vor Ort konnte auf dem Privatgrundstück neben dem brennenden Container ein 45-jähriger wohnsitzloser Mann angetroffen werden. Dieser steht unter dem dringenden Tatverdacht, den Brand gelegt zu haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Polizeistation Oberursel verbracht. Er soll im Laufe des 26.12.22 einen Haftrichter vorgeführt werden.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Tatort: 61250 Usingen, Ortsteil Wernborn, Neue Straße Tatzeit: Sonntag, den 25.12.2022, 21:30 Uhr

Sachverhalt: Am Sonntag, den 25.12.2022 um 21:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Wernborn eingebrochen und Bargeld entwendet. Die Täter verschafften sich über ein Nachbargrundstück Zugang zu dem Einfamilienhaus. Anschließend gelangen sie über die Terrassentür in das Haus und entwendeten Bargeld. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Anscheinend wurden die Täter von einer Anwohnerin aufgeschreckt, die ihr Fahrzeug an der Örtlichkeit parkte. Weitere Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Usingen unter Tel.: +49 6081 / 92080 oder per E-Mail an pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Ortsteil Hausen-Arnsbach, Hauptstraße Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sachverhalt: Am Sonntag, den 25.12.2022 kam es zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses wobei diverse Wertgegenstände entwendet wurden. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zu der Erdgeschosswohnung. Aus der Wohnung entwendeten diese dann diverse Wertgegenstände. Der Schaden an der Terrassentür wird auf 500 EUR geschätzt. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Usingen unter Tel.: +49 6081 / 92080 oder per E-Mail an pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

