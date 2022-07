Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Auto prallt gegen Baum: 75-jähriger tot

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 27.07.2022, 06:28 Uhr, Eiger (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Feuerwehr Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach:

Ein 75-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen, 27. Juli, um kurz vor 6.30 Uhr auf der Straße Eiger in Giesenkirchen mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert, da er ein Auto mit erheblichen Schäden im Frontbereich vor einem Baum stehend vorgefunden hatte. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW (Polizeipräsidium Düsseldorf) unterstützte bei der Spurensicherung. Neben der Polizei waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 75-jährigen Fahrers des Wagens feststellen. Auch Notfallseelsorger wurden eingebunden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache 3 (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

