Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, wollte der 27-jähriger Fahrer (aus Hagen) eines Lieferwagens auf der Sandstraße die Industriestraße überqueren. Gleichzeitig fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Nordkirchen auf der Industriestraße in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierten die beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Mann aus Nordkirchen musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Industriestraße stellenweise voll gesperrt werden.

Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit - sie wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 4.000 Euro.

