POL-RE: Herten: 14-Jährige wieder da

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag, zwischen 11:20 Uhr und 21:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Opel Meriva an der Marler Straße im Stadtteil Feldmark. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Das Fahrzeug ist im Bereich der Front stärker beschädigt. Der Sachschaden an dem Opel wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 ...

mehr