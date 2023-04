POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnung

Beesten (ots) - Zwischen Samstag und Montag sind bislang unbekannte Täter in einen Lagerraum an der Schapener Straße in Beesten eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem eine Tasche samt Inhalt sowie ein Autoradio. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 310 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

