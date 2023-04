POL-EL: Beesten - Einbruch in Lagerhalle

Messingen (ots) - Zwischen Dienstag, 21.45 Uhr, und Mittwoch, 09.45 Uhr, haben unbekannte Täter in der Straße Am Knappkamp in Messingen drei Pedelecs entwendet. Eines der Fahrräder wurde durch die Täter zurückgelassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer: 05902-94962-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

