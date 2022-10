POL-REK: 221025-4: Täter griffen Autofahrer an - Zeugensuche

Bergheim (ots) - Polizei sucht Zeugen In der Nacht zum Sonntag (23. Oktober) haben bislang Unbekannte in Bergheim mehrere Autos beschädigt. Laut ersten Ermittlungen zerkratzten die Täter in den Straßen "Neusser Straße" und "Kirchstraße" insgesamt 18 Autos. Die Ermittler nehmen Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 02233 52 0 oder per Mail an ...

