POL-KA: (KA) Walzbachtal - Polizei sucht Zeugen - Fußgänger von Auto angefahren

Karlsruhe (ots) - Am frühen Mittwochabend stießen in der Haid-und-Neu-Straße, Ecke Hirtenweg eine Straßenbahn und ein Pedelec-Fahrer zusammen. Der 78-jährige Zweiradfahrer überquerte gegen 17:10 Uhr die Straße über den Fußgängerweg und missachtete dabei den Vorrang der stadteinwärts fahrenden Straßenbahn und es kam zum Unfall. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein ...

