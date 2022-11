Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall zwischen Straßenbahn und Pedelec

Karlsruhe (ots)

Am frühen Mittwochabend stießen in der Haid-und-Neu-Straße, Ecke Hirtenweg eine Straßenbahn und ein Pedelec-Fahrer zusammen. Der 78-jährige Zweiradfahrer überquerte gegen 17:10 Uhr die Straße über den Fußgängerweg und missachtete dabei den Vorrang der stadteinwärts fahrenden Straßenbahn und es kam zum Unfall. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Sachschäden an Pedelec und Straßenbahn ließen sich zunächst auf 4.000 Euro beziffern. Die Bahnstrecke musste zur Unfallaufnahme bis 17:45 Uhr gesperrt werden.

Manuel Kunz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell