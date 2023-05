Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unfall mit drei Fahrzeugen

Drei Autos wurden bei einem Unfall am Dienstagmittag in der Götzinger Lindenstraße beschädigt. Eine 60-jährige Skoda-Lenkerin übersah beim Ausfahren vom Friedhofsparkplatz eine 42-jährige Opel-Fahrerin. Durch den Aufprall wurde der Skoda noch gegen einen Audi geschoben. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Buchen: Absperrmaterial von Baustelle entwendet

Verkehrszeichen und Warnbaken im Wert von mehreren tausend Euro wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen von einer Baustelle im Bereich der Friedrich-Hecker-Straße und Franz-Sigel-Straße in Buchen gestohlen. Wer Hinweise zu der Straftat geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Mosbach: Autofahrer erwartet mehrere Anzeigen

Mit mehreren Anzeigen muss ein 22-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, in Mosbach rechnen. Der Fahrzeuglenker wurde zunächst zwischen der Schillerstraße und dem Mosbacher Kreuz einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Bei der Durchsuchung des Autos wurden eine geringe Menge Drogen sowie eine Schreckschusswaffe gefunden. Der Mann muss deshalb mit mehreren Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

