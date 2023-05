PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Wohnungseinbruchdiebstahl+++schwerer Diebstahl aus Kapelle+++Körperverletzungen+++Verkehrsunfälle-/Fluchten+++

Limburg-Weilburg (ots)

Limburg

Tatzeit: Donnerstag, 11.05.2023-Samstag, 13.,05.2023 Tatort: 65549 Limburg, Graupfortenstraße

Zwischen einem Vermieter und einem Wohnungsmieter kam es zum Streit. Infolge dessen verschaffte sich der Vermieter mit einem Zweitschlüssel Zutritt zur Wohnung des Mieters entnahm dort einige Gegenstände und räumte teilweise das Mobiliar auf en Flur. Weiterhin bedrohte der Vermieter seinen Miter mit einem empfindlichen Übel.

Tatzeit: Freitag, 12.05.2023,19.00 Uhr - Samsatg,13.05.2023, 16.30 Uhr Tatort: 65549 Limburg, Auf dem Schafsberg

Unbekannte Täter versuchten den Tabernakel in einer Kapelle aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang wurde von dem oder den Tätern die Kasse für die Opferlichter angegangen. Das Geld daraus wurde entwendet. Erkenntnisse bezüglich eines möglichen Täters liegen derzeit nicht vor. Hinweise auf einen solchen nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.

Tatzeit: samstag: 13.05.2023, 12.22 Uhr

Tatort: 65589 Hadamar, Fürst-Alexander-Straße

Zwischen einem 70-Jährigen und einem 37-Jährigen kam es zum Streit in dessen Verlauf der ältere Herr dem Jüngeren mit der flachen Hand ins Gesicht schlug.

Tatzeit: Samstag, 13.05.2023, 17.49 Uhr

Tatort: 65549 Limburg, Philip-Reis-Straße

Ein 79-Jähriger befand sich zur Tatzeit in seinem Garten. Vermutlich mit einer Steinschleuder oder einem ähnlichen Gerät wurde dem Geschädigten ein Gegenstand in den Rücken geschossen. Hinweise auf einen möglichen Schützen nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen. Der Geschädigte trug nur leichte Verletzungen davon.

Tatzeit: Donnerstag,11.05.2023,04.40 Uhr - 13.30 Uhr Tatort: 65555 Limburg, Hintergasse

Der Geschädigte hatte seinen PKW, Audi A3, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich bei einem Rangiermanöver wurde der PKW im Bereich der hinteren, linken Stoßstange beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.

Weilburg

1. Verkehrsunfall - Betrunkener Mann läuft vor ein fahrendes Auto Weilmünster-Möttau, Nassauer Straße / Auf der Muckenhaut, Sonntag, 14.05.2023, 05:13 Uhr Ein betrunkener 50-Jähriger Fußgänger lief auf der Mitte der Fahrbahn von Weilmünster nach Möttau, als die 21-Jährige BMW-Fahrerin in gleicher Richtung fuhr. Die Fahrerin versuchte noch dem Fußgänger auszuweichen, jedoch schwankte der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung so stark, dass er in das Fahrzeug lief. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mann jedoch nur ganz leicht verletzt wurde.

2. Betrunken auf Supermarkt-Parkplatz gegen Baum gefahren Weilburg-Kubach, Kubacher Weg, Samstag, 13.05.2023, 19:51 Uhr Ein betrunkener 39-Jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters fuhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes beim Rangieren gegen einen Baum. Das kam Zeugen komisch vor und sie verständigten die Polizei. Diese konnte bei dem Fahrer Alkohol in der Atemluft wahrnehmen. Daher wurde er zur Dienststelle verbracht und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sowie sein Führerschein beschlagnahmt. Der 49-Jährige wird sich dafür nun nach Abschluss der Ermittlungen verantworten müssen.

3. Verkehrsunfallflucht mit verletzten Personen - Leichtkraftrad kam zu Fall Weilburg, Wilhelmstraße, Samstag, 13.05.2023, 18:48 Uhr Der oder die Fahrer/in eines roten unfallflüchtigen Pkw befuhr die Wilhelmstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Kruppstraße. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, als ein Leichtkraftrad diesem entgegenkam. Die 17-Jährige Kradfahrerin musste ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie kam dabei auf regennasser Fahrbahn zu Fall und sie und ihre ebenfalls 17-Jährige Beifahrerin wurden bei dem Sturz leicht verletzt. Der rote Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Kruppstraße. Bei dem roten Pkw könnte es sich um einen Opel Astra gehandelt haben. Bei der flüchtigen Fahrerin um eine Frau zwischen 20-30 Jahren mit längeren Haaren. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer: 06471-9386-0 zu melden.

