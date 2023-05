PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ In Wohnung eingedrungen +++ Versuchter Einbruch +++ Jugendliche beschädigen Haustür +++ Berauscht Auto gefahren +++

1. In Wohnung eingedrungen,

Limburg, Im Finken, Mittwoch, 10.05.2023, 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag wurde in Limburg in eine Wohnung eingebrochen. Ein 50-Jähriger hatte gegen 14:30 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Finken" verlassen. Als er gegen 17:30 Uhr wieder nach Hause zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte in der Zwischenzeit in die Erdgeschosswohnung eingedrungen waren und die Räume durchwühlt hatten. Zudem stand die Terrassentür nun offen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Versuchter Einbruch in Atelier,

Limburg, Kleine Rütsche, Sonntag, 07.05.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 10.05.2023, 16:45 Uhr

(wie) In der Limburger Altstadt haben Unbekannte von Sonntag auf Mittwoch versucht, in ein Atelier einzubrechen. Eine 65-Jährige bemerkte beim Aufschließen der Eingangstür zu dem Atelier in der Straße "Kleine Rütsche" Aufbruchsspuren und rief die Polizei. Offenbar hatte ein Unbekannter versucht, die Tür in den Tagen zuvor aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend gelang dem Einbrecher die Flucht. Der entstandene Schaden wird auf 400 EUR geschätzt. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Jugendliche beschädigen Haustür,

Limburg-Dietkirchen, Untergasse, Mittwoch, 10.05.2023, 16:40 Uhr

(wie) Eine Gruppe Jugendlicher hat am Mittwochnachmittag eine Haustür in Dietkirchen beschädigt. Nachbarn beobachteten gegen 16:40 Uhr mehrere Jugendliche, die sich an der Eingangstür eines Wohnhauses in der Untergasse zu schaffen machten. Die Vandalen traten derart gegen die Tür, dass diese nun nicht mehr richtig geschlossen werden kann. Anschließend floh die Gruppe, von denen zwei Mädchen und der Rest Jungen gewesen sein sollen, in Richtung Lahnufer und entkam unerkannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. Berauscht Auto gefahren,

Löhnberg, Bundesstraße 49, Mittwoch, 10.05.2023, 23:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei bei Löhnberg einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife der Weilburger Polizei fuhr gegen 23:40 Uhr auf der B 49 in Richtung Wetzlar hinter einem Seat. Der Fahrer war offensichtlich nicht in der Lage das Fahrzeug sicher zu steuern, denn er fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Daher wurde der Seat an einer Tankstelle in Löhnberg angehalten und kontrolliert. Der 23-jährige Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was ein Urintest bestätigte. Zudem fanden sich Betäubungsmittel im Fahrzeug. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und stellten die Drogen sicher. Ein Arzt entnahm in den Räumlichkeiten der Polizeistation eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, Auto fahren durfte er allerdings nicht mehr.

