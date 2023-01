POL-HAM: Folgemeldung: Ermittlungsergebnis nach Dachstuhlbrand

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße wurden am Dienstag, 3. Januar, zwei Personen leicht verletzt. Gegen 0.15 Uhr war ein 51-Jähriger aus Hamm in seinem Mercedes in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Kurz nach der Einmündung Hubert-Westermeier-Straße kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Laterne zusammen. Der Fahrer und seine 22 Jahre alte Beifahrerin aus Hamm wurden ...

